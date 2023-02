7.30 Uhr: Sturm fegt über die Berge

Wie von den Meteorologen angekündigt hat der Wind aufgefrischt. In Kombination mit den starken Schneefällen der letzten Tage verschärft das die Lawinensituation weiter. Bei der Messtation Dachstein-Hunerkogel wurden um 7 Uhr früh Windspitzen mit 126 km/h gemessen. Bei der Messstation Mariazell/St. Sebatian waren es 96 km/h, am Präbichl 82 km/h. Der stürmische Nordwestwind bringt Abkühlung, er sollte laut Meteorologen gegen Nachmittag abkühlen.

Rückblick auf den Freitag

Der kräftige Schneefall hielt die Einsatzkräfte auch am Freitag weiter auf Trab. Wichtige Verkehrsverbindungen wie der Pyhrnpass (B 138 ab Liezen) und die Gesäusestraße sind wegen Lawinengefahr gesperrt. Auch die Straße auf die Planneralm musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. In der Gemeinde Wildalpen sind weiterhin rund 70 Personen von der Umwelt abgeschlossen. Bis zu 1000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. In den Nachtstunden könnte der Sturm zusehends Probleme bereiten. Spitzen mit weit über 100 km/h werden erwartet, auch im südlichen Flachland wird es stürmisch.

Im Koralmgebiet wurde ein Skitourengeher vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion war zum Glück erfolgreich, der 55-Jährige konnte unterkühlt aber lebend gefunden werden. Glück (und Ausrüstung) hatte noch dazu ein Reiteralm-Mitarbeiter, der von einer Lawine verschüttet worden ist.

>> Die Ereignisse des Freitags können Sie im Liveticker nachlesen:





18.30 Uhr: Ramsau in Alarmbereitschaft



In Ramsau droht eine ähnliche Situation wie 2019, als sich eine Lawine bis ins Ortszentrum schob. Auf Empfehlung der Lawinenkommission wurden zwei Gebäude geräumt, zudem gibt es Betretungsverbote im Ort. Auch Loipen und Winterwanderwege in gefährdeten Bereiche wurde gesperrt. Ein Hubschrauberflug zur Erkundung war durch den starken Wind nicht mehr möglich. Samstagfrüh wird über weitere Evakuierungen entschieden. ---> Eine Reportage aus dem Wintersportort lesen Sie hier.



18.00 Uhr: Gesäusestraße gesperrt



Ab 19 Uhr ist die B 146 (Gesäusestraße) zwischen Admont (Abzweigung Lauferbauerstraße) und Hieflau gesperrt, teilte der Admonter Bürgermeister Christian Haider mit. Die Sperre gilt zumindest bis Samstag, 7 Uhr früh. Dann wird über das weitere Vorgehen entschieden.



17.45 Uhr: Vorsichtige Entwarnung in Radmer



Auch im Bereich Radmer wurden die gefährlichen Lawinenabschnitte kontrolliert. "Glücklicherweise ist unsere größte, die Trögelbachlawine kurz vor der Steinernen Jungfrau, schon abgegangen. Im Moment bleibt unsere Straße nach Radmer, die L127, offen. Samstag schauen wir, wie es weitergeht", erklärte Radmers Bürgermeister Ludwig Gottsbacher.

16.30 Uhr: Aktuelle Wetterprognose



Weniger der Schnee, eher der starke Wind wird in den nächsten Stunden das bestimmende Thema sein, sagt Meteorologe Friedrich Wölfelmaier zur Kleinen Zeitung. Dabei werden sich Böen mit Spitzen um die 90 km/h bis weit im Süden bemerkbar machen. Das heißt, auch in Graz wird es in der Nacht stürmisch. In exponierten Alpentälern ist mit Spitzen von 100 km/h und mehr zu rechnen, rund um die Berggipfel gibt es Orkanböen. "Es geht schon in der Nacht los, die Spitzen erwarten wir in den Morgenstunden", so Wölfelmaier. Auch sei noch einiges an Niederschlag (ca. 20 Liter) zu erwarten, allerdings falle gut die Hälfte als Regen zu Boden. Wölfelmaier: "Im Ennstal hat es derzeit 4 bis 5 Grad plus. Es wird noch dauern, bis sich die kalte Luft durchsetzt".





16.12 Uhr: Präbichl bleibt offen

Nach einem Hubschrauber-Überflug hat die örtliche Lawinenkommission entschieden: Aktuell ist keine Sperre des Präbichls erforderlich. Die Lage wird morgen neu beurteilt.



15.40 Uhr: Schneeverwehungen auf der Teichalm

Auch die Teichalmstraße war am Freitag vorübergehend gesperrt, durch die starken Schneeverwehungen waren Fahrzeuge stecken geblieben. "Wir hatten Mühe, dass es uns nicht weggeweht hat", schildert Feuerwehrmann Johannes Hechtl. Und der Sturm wird noch stärker, bis Samstag werden Böen um die 100 km/h erwartet. Mehr dazu hier.