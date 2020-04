Ex-Bürgermeisterin Krammel "Ich war nicht mit allem einverstanden"

Facebook

Ex-Bürgermeisterin Krammel reagiert auf die Gerüchte zu ihrer Gesundheit. © Veronika Höflehner

Frau Krammel, sie haben die Gemeinderatssitzung am Mittwoch sehr wütend verlassen. Was hat sie so erzürnt?

Krammel: Ich war nicht mit allem einverstanden, was gesagt wurde. Wenn ich krank wäre, hätte ich es gesagt. Mit ist es in den Wintermonaten psychisch nicht so gut gegangen, das geht aber niemanden etwas an und das sollte man auch nicht vor 500 Menschen ins Mikrofon sagen.