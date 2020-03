Kleine Zeitung +

Irdning und Ramsau betroffen Drei neue Coronafälle im Bezirk Liezen

Gleich drei neue Coronafälle wurden heute, Mittwoch im Bezirk Liezen bekannt. In Irdning wurden zwei junge Männer positiv getestet, in Ramsau am Dachstein wurde ein neuer Fall gemeldet. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne.