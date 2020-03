Hauser Kaibling Coronavirus: Kellnerin in Apres Ski-Bar positiv getestet

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Viele waren am Sonntag noch auf der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel unterwegs. Die Kellnerin wie auch ihre Familie und Arbeitskollegen befinden sich in Quarantäne.

Der Parkplatz des Hauser Kaibling am frühen Nachmittag war voll © Martin Huber

Einiges an Kritik hagelte es heute in den sozialen Netzwerken für die Skifahrer auf der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel. So nutzten viele trotz des Appells von Kanzler Sebastian Kurz den Tag noch zum Skifahren, der Parkplatz des Hauser Kaibling war zu Mittag voll.