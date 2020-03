Planai/Schladming Wehmütiges Lebewohl zum frühen Saisonende

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Einheimische wie Gäste nutzten am Samstag die nahezu leeren Pisten der Planai und Hochwurzen, bevor am Montag alle steirischen Skigebiete schließen müssen.

Auf nahezu leeren Pisten - wie hier auf der Hochwurzen - wurde am Samstag zum vorletzten Mal in der Saison Ski gefahren. © Veronika Höflehner

"Mei ist das schön!“, freut sich ein Skifahrer am Samstag beim Abschwung zur Hochwurzen-Gipfelbahn in Schladming. Bevor am Montag auch die Planai-Bahnen in Schladming in ihr frühzeitiges Saisonende gehen, verhalfen die frühlingshaften Temperaturen dem Skigebiet nochmals zu besten Bedingungen.