In der ganzen Steiermark Die Seilbahnen stehen ab Montag still

Wegen des Coronavirus läuten die Skiberge am Sonntag das Ende der Wintersaison ein. Die Planai geht danach für 14 Tage in Betriebsurlaub. In Schladming rechnet mit Umsatzverlusten von bis zu 4 Millionen Euro.