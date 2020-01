Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag wurde gesprengt © A 16/STED

Nach zwei Felsstürzen am 27. Dezember 2019 und 8. Jänner 2020 ist die B 115, Eisenstraße, in der Ortschaft Lainbach (Gemeinde Landl) seit 14. Jänner komplett gesperrt. Landesverkehrsreferent LHStv. Anton Lang: „Um die Totalsperre möglichst kurz zu halten, wurde auch Samstag und Sonntag gearbeitet. Nachdem die Sprengung von rund 5000 Tonnen Gesteinsmaterial, das die B 115 massiv gefährdete, am Dienstag wie geplant verlief, wird die Eisenstraße ab 1. Februar zumindest wieder einspurig befahrbar sein. Man kann also durchaus behaupten, der Straßenerhaltungsdienst versetzt Berge“, freut sich Lang.