Kleine Zeitung +

Der Montag vor dem Nachtslalom Kein Tag wie jeder andere in Schladming

Zum Nachtslalom wird in der WM-Stadt die bereits wohlgeölte Weltcup-Maschinerie angeworfen. Von der Gastronomie über den Sportartikelhandel bis zu den Vereinen ist schon am Montag von den frühen Morgenstunden bis spät in die Nacht alles im Einsatz.