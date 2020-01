Kleine Zeitung +

Nachtslalom Auf der Planai will Rot-Weiß-Rot Schwarz sehen

Der starke Auftritt der Österreicher am Kitzbüheler Ganslernhang kurbelte am Sonntag in Schladming den Kartenvorverkauf noch einmal richtig an. Veranstalter gehen von einem Ansturm wie im Vorjahr aus.