Hauptangeklagte in Causa Sommersbergsee erschienen nicht. Richter wollte Polizei aktivieren, Arzt winkte im letzten Moment ab.

Das Gericht war auf den Prozess bestens vorbereitet - entschieden wurde aber nur in einem Nebenstrang. © Christian Huemer

Mit einem Knalleffekt hat der Prozess in der Causa Sommersbergsee am Landesgericht Leoben begonnen. Schon zum dritten Mal versucht das Gericht, die Verhandlung zu starten. Jedes Mal war einer der vier Beschuldigten aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage dazu. Diesmal sollte nichts dem Zufall überlassen werden: Zwar war ein im 60. Lebensjahr stehender Ausseer Landwirt nicht zugegen – er wurde vom Gericht für verhandlungsunfähig eingestuft. Für die Abwesenheit eines weiteren Angeklagten hatte Richter Richard Gollner aber null Verständnis. „Wo ist Hr. L.?“, fragte er dessen Rechtsvertreter. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen im 71. Lebensjahr stehenden Grazer Geschäftsmann.