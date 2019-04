Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Liezen an der B 320 eine sogenannte Bistro-Box aufgestellt wurde, bei der man 24 Stunden frische Pizza via Automaten kaufen kann. Jetzt kommen auch die Fans von Bauerngeselchtem an Ort und Stelle auf ihre Kosten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund um die Uhr abholbar © Facebook

Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Liezen an der B 320 eine sogenannte Bistro-Box aufgestellt wurde, bei der man 24 Stunden frische Pizza via Automaten kaufen kann. Jetzt kommen auch die Fans von Bauerngeselchtem und Co. an Ort und Stelle auf ihre Kosten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.