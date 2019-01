Kleine Zeitung +

Bistro-Box an der B 320 In Liezen gibt es ab sofort 24 Stunden am Tag Pizza

An der B 320 in Liezen wurde kürzlich ein grüner Container aufgestellt. Dahinter verbirgt sich eine "Bistro-Box", die dritte in der Steiermark nach Hartberg und Leibnitz. Es gibt dort 24 Stunden am Tag Pizza aus dem Automaten.