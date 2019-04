Facebook

Josef Köberl im Toplitzsee © Facebook

Am Mittwoch schwamm Josef Köberl bei kühlen sechs Grad Wassertemperatur im Toplitz- und Grundlsee (wir berichteten). Die Seen-Tour des inzwischen weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Eisschwimmers ist aber noch nicht vorbei. "Ich muss gestehen, dass ich ein wenig enttäuscht war, weil das Wasser so warm war", grinst der Grundlseer. "Ich möchte am Freitag in den Augstsee."

