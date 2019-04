Der Grundlseer Josef Köberl ist als Eisschwimmer berühmt geworden. Am Mittwoch testete er die Temperaturen des Toplitzsees und postete von dort sogleich eine Meldung auf Facebook. Anschließend ging es in den Grundlsee.

Josef Köberl beim Baden im Grundlsee © Facebook

Der Grundlseer Josef Köberl ist als Eisschwimmer berühmt geworden. Am Mittwoch testete er die Temperaturen des Toplitzsees und postete von dort sogleich eine Meldung auf Facebook. Inzwischen sprang er auch in den Grundlsee, den er kühler empfindet. "Wahrscheinlich liegt es am Wind. Ich war aber länger im Wasser - Fazit: mehr gezittert", scherzte Köberl auf Facebook. Am 30. April wird er übrigens in der Barbara Karlich Show zu sehen sein, wo es um Rekorde gehen wird, von denen er angetrieben zu sein scheint.

