Auch wenn es offenbar gar nicht nicht geplant war: Ein so erfolgreicher Auftritt vor 17.000 Fans im Schladminger Planaistadion musste gefeiert werden. Weshalb es Campino & Co. dann auch noch zu Apres-Ski(Opening)-Party in die Disco "Tenne" verschlagen hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Campino mit Sepp Spielbichler (Tenne) und Rudy MC © Rudy MC

17.000 Fans hatten die Toten Hosen Samstagabend in Schladming ein unvergessliches Skiopening beschert, mit einem riesigen Feuerwerk war das Spektaktel um 23 Uhr zu Ende. Nach satten 30 Songs auf der Bühne (danke an die APA, die da mitgezählt hat!) hieß es hinter den Kulissen zunächst, die nicht mehr ganz junge Band (Sänger Campino ist etwa 56 Jahre alt) wolle früh ins Bett und für einen Skitag ausgeruht sein.

Falsch gedacht: Offenbar haben sich die "Hosen" doch von der Partylaune der Fans - und von ihren eigenen "Saufliedern" wie "Eisgekühlter Bommerlunder" und "Zehn kleine Jägermeister" - anstecken lassen. Gegen halb ein Uhr nachts traf ein Großteil der Band in der Disco "Tenne" ein. Zunächst noch im abgeschirmten Hinterstüberl, ließ es sich Campino dann nicht nehmen, zu den Fans in den Hauptraum zu kommen - zu den Klängen von "Hier kommt Alex" kam er zu Voll-Partyprofi Rudy MC ans DJ-Pult, rief "Schladmiiiing! Jetzt zeigt uns Düsseldorfern mal, was geht!" ins Mikrofon und grinste bereitwillig in zig Selfie-Kameras.

Schladminger Planai: Ansturm auf Hosen-Konzert Einfach durchklicken... Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/52

So war die Show beim Skiopening 2018

Kriminell gut war es losgegangen: Mit "Bonnie & Clyde" zündeten die Toten Hosen ihr Punk-Feuerwerk. Mit "Hosen"-Hauben, Fahnen und gebrandeten Band-Bierbechern in den Händen rockten 17.000 Fans Punkt 21 Uhr los.

"Für den Nürnberger Christkindlmarkt wäre das gut, aber nicht für hier", stachelte Frontman Campino das Publikum gleich zu Höchstleistungen an. Lauwarm durfte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nämlich höchstens der Glühwein in seiner Hand sein.

Konzertfotos: Die Toten Hosen beim Skiopening Schladming Campino in Bestform Jürgen Fuchs Mehr zum Konzert lesen Sie hier! Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/27

Passenderweise endete die Punkshow dann kurz vor 23 Uhr auch mit einem Feuerwerk - bis dahin gab es knappe zwei Stunden "Hosen" pur von alten Nummern aus den Achtziger Jahren bis neuem "Laune der Natur"-Material. Zum Schluss durften auch die "Saufnummern" nicht fehlen - sowohl "Zehn kleine Jägermeister" als auch "Eisgekühlter Bommerlunder" (der wurde sogar in den vorderen Reihen ausgeschenkt!) sorgten für ein grölendes Publikum, die besetzungsgleichen "Roten Rosen" steuerten den Feiertagsklassiker "Auld lang Syne" bei und beim Fußballsenitmentalitäts-Song "You'll never walk alone" sowie beim erfolgreichsten Hosen-Hit aller Zeiten, "Tage wie diese" gab es sowieso kein Halten mehr.

Auf der Bühne hatte Campino übrigens im letzten Drittel auch sein Versprechen vom Nachmittag wahr gemacht: Der Pulli wurde nicht mehr gebraucht, er rockte das Konzert im ärmellosen Shirt zu Ende.

Planai: Campino & Co bei der Pressekonferenz auf der Schafalm Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/11

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.