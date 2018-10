Facebook

© AFMGroup/Daniel Scharinger

Die Murmeltiere haben es schon längst vom Dachsteinmassiv herunter gepfiffen, mit dem heutigen Sonntag ist es aber endlich amtlich: Schlagerkönigin Andrea Berg gibt am 23. März 2019 ein Konzert im Schladminger Planai-Stadion. Der Titel für das Open-Air hat sich da fast von allein gefunden: „Bergfest“. Versprochen wird eine fulminante Bühnenshow samt bombastischer Digital-Kulisse, phänomenalen Lichteffekte, spektakulärer Pyrotechnik und vielen Überraschungen. Bergs zahllose Hits wie „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ gehören natürlich unbedingt dazu. Karten gibt es ab sofort, unter anderem im Kleine-Zeitung-Ticketshop bei Öticket und unter Tel. (0316) 871 871 11 (Montag bis Freitag).

Veranstaltet wird auch der zweite Konzert-Höhepunkt der Skisaison von Klaus Leutgeb, der Andrea Berg am 18. Jänner auch im Rahmen von „Sound & Snow“ in Bad Hofgastein (mit den Fantastischen Vier und Martin Garrix) präsentieren wird.

Eingeläutet wird die Saison in Schladming aber nicht mit Schlager, sondern mit Deutsch-Punk: Bis zum großen Skiopening mit den Toten Hosen, Donots, Schmutzki und Last Band Standing dauert es nur mehr etwas mehr als ein Monat. „Es gibt nur noch ganz wenige Restkarten“, rät Leutgeb zum raschen Ticketkauf – erwartet wird ein mit rund 15.000 Hosen-Fans ausverkauftes Planai-Stadion. Ein besonderes Highlight wird wie berichtet die Bühne sein. Die “Planai-Alm Stage” misst beeindruckende 50 mal 20 Meter und ist in ihrem Design einer Almhütte nachempfunden. Ausgestattet mit modernster Ton- und Lichttechnik ermöglicht sie einzigartige Hör- und Seh-Erlebnisse. Hunderte Quadratmeter an raffiniert verbauten LED-Walls sowie eine Vielzahl an Spots und Lasern werden den Hintergrund für die Acts liefern. Für zusätzliche Überraschungseffekte wird eine exakt choreographierte Pyrotechnik- und Lasershow sorgen.

