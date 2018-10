Facebook

Die Hosen im Ennstal © (c) Paul Ripke (Paul Ripke)

Am 1. Dezember werden die Hosen beim großen “Ski Opening” im WM-Park Planai auf einer riesigen, neu gestalteten Bühne, die einer überdimensionalen Alm nachempfunden ist, den tausenden erwarteten Fans ordentlich einheizen. Spezial-Packages inklusive Konzert-Ticket, zwei Übernachtungen sowie 2-Tages-Skipass für Ski amadé gibt es ab 217 Euro.

Die 1982 gegründete Punk-Rock-Formation zählt mit 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands. Die Musiker rund um Frontmann und Sänger Campino füllen bei ihren Konzerten – national und international – regelmäßig große Hallen. Als besondere Stärken der Band gelten ihre Bühnen-Performance, musikalische Kompetenz und ein unverwechselbarer Sound. Im Rahmen des Ski Opening in Schladming werden Die Toten Hosen ihr einziges Österreich-Konzert in diesem Jahr geben. Auch die weiteren Acts des Open-Air-Events versprechen einen rockigen Abend der Extraklasse: Donots, Schmutzki und Last Band Standing, die in der deutschsprachigen Rock-Szene stets für ausverkaufte Locations sorgen, zeichnen für das Warm-up der Fans verantwortlich.



Ein ganz besonderes Highlight beim diesjährigen Ski-Opening wird die Bühne sein. Die “Planai-Alm Stage” misst beeindruckende 50 mal 20 Meter und ist in ihrem Design einer Almhütte nachempfunden. Ausgestattet mit modernster Ton- und Lichttechnik ermöglicht sie einzigartige Hör- und Seh-Erlebnisse. Hunderte Quadratmeter an raffiniert verbauten LED-Walls sowie eine Vielzahl an Spots und Lasern werden den Hintergrund für die Acts liefern. Für zusätzliche Überraschungseffekte wird eine exakt choreographierte Pyrotechnik- und Lasershow sorgen.