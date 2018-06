Die niedrigen Temperaturen dieser Tage sorgten für Neuschnee am Dachsteingletscher. Für Besucher heißt es somit warm anziehen.

Neuschnee am Dachstein

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuschnee am Dachstein © Planai/Georg Bliem

Schon in der Nacht auf Montag hat Frau Holle 20 Zentimeter Neuschnee über dem Dachstein ausgeschüttelt. Am Mittwoch hat sie nachgelegt - die Teilnehmer der Sportlerehrung der Ski Akademie Schladming, die im Panoramarestaurant bei der Bergstation der Seilbahn über die Bühne gegangen ist, durften am Abend dichten Schneefall bewundern.

Der Temperatursturz zuletzt hat zumindest am Gletscher somit den Winter zurückgebracht.

Über sommerlichen Neuschnee am Gletscher zeigt sich Dachsteinbahnen-Boss Georg Bliem grundsätzlich immer erfreut. Weil es auch darum geht, dass im Sommer der Schnee aufgrund des Staubes schwarz wird und somit von der Sonne noch stärker angegriffen wird.

Experten schlugen ja kürzlich Alarm, dass die letzten Gletscher der Ostalpen in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein könnten. >>Hier lesen Sie mehr dazu<<