Um aktuelle und mögliche Großprojekte in Schladming drehte sich die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. So wurde die lang diskutierte Einsatzzentrale im Osten auf Schiene gebracht. Der Gemeinderat beschloss außerdem die Mietverträge mit dem Hauptmieter, dem Roten Kreuz. Außerdem werden die Bergrettung, der Alpenverein, der Kameradschaftsbund und die Faschingsgilde dort eine neue Heimat finden.