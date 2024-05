Der Polizist, der in der Polizeiinspektion in Trieben seinen Chef erschossen hat, wurde vor Gericht im Februar zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig, denn sowohl der geständige Täter als auch die Staatsanwaltschaft pochen auf ein anderes Strafausmaß. Der Ex-Polizist will eine mildere Strafe, die Staatsanwaltschaft fordert lebenslang. Mehrere Wochen hatten beide Seiten Zeit für schriftliche Ausführungen.