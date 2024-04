Bis vor 24 Jahren diente das historische Gebäude in Gaishorn noch als Käserei, in dem die bekannte „Gaishorner Auslese“ – ein hochqualitativer Emmentaler – produziert wurde. Dieser holte bei der Hartkäse-Olympiade in Frankreich gleich mehrmals die Goldmedaille. Vor knapp zwei Jahrzehnten entstand dort dann das „Endless-Sports Leistungs- und Diagnosezentrum“ samt Indoor-Gegenstrom-Schwimmkanal mit Klarsichtwand und einem eigenen Windkanal. Dort testete beispielsweise auch das österreichische Speedski-Team ihr Material.

Der Besitzer des Gebäudes ist ein niederösterreichischer Unternehmer, dessen Frau gebürtig aus Gaishorn stammt. In einem „Kleine“-Artikel aus dem Jahr 2005 sah er die Zukunft in einem „Zentrum für Entwicklung und Produktion von Sportanlagen samt Testmöglichkeiten und der Errichtung von Wohneinheiten“. Nun steht das imposante Gebäude, das derzeit teilweise als Beherbergungsbetrieb mit mehreren Gästezimmern genutzt wird, wieder zum Verkauf.

Thomas Köberl, KR Real Immobilien © david@stocker.photography, KR-Real

„Mit einem Verkaufspreis von 3,3 Millionen Euro ist das die sicher derzeit teuerste Immobilie des Paltentales“ erklärt Thomas Köberl, Geschäftsführer von KR Real Immobilien in Schladming und Liezen, der das Gebäude vermarktet. „Ein unvergesslicher Ort mit absoluter Privatsphäre und traumhafter Aussicht auf die umliegende Bergwelt“, lautet die Beschreibung.

1580 Quadratmeter Nutzfläche im Gebäude

Um den Preis hat man immerhin 1580 Quadratmeter Nutzfläche im Gebäude zur Verfügung. Die Grundstücksgröße beträgt 3275 Quadratmeter, genug Platz für die private Nutzung inklusive Innen- und Außenpoolanlagen, aber auch für „Feiern, Urlaub, Workshops und Schulungen“.

Ein Extra, das selten ist: Das Anwesen verfügt über eine Wasser-Eigenversorgung mit persönlicher Quellenanlage samt Erfassungsgrundstück und Quellhaus. Durch die hohen Bogenfenster wird „im Erdgeschoss das integrierte Hallenbad mit Licht durchflutet“ und bietet einen „wundervollen, weiten Ausblick auf die Berglandschaft“, so das Exposé.

Große Immobilien sind länger am Markt

„Bei so einer großen Nutzfläche ergeben sich natürlich sehr viele Möglichkeiten“, führt Thomas Köberl aus, „von einer privaten Nutzung oder einem Umbau für eine wohlhabende Klientel bis zu einem Hotel, einer Seminar-Einrichtung oder einem Forschungszentrum“, um nur einige zu nennen. Er sei „zuversichtlich“, die außergewöhnliche Immobilie in Gaishorn verkaufen zu können. Bei besonderen Objekten dauert der Verkaufsprozess im Allgemeinen etwas länger.

Beim Schloss Friedstein in Niederhofen in der Gemeinde Stainach-Pürgg, das derzeit um 4,5 Millionen Euro im mittleren Ennstal zum Verkauf steht, rechnet man beispielsweise mit einer durchschnittlichen Vermarktungsdauer von drei Jahren. „Wie das bei Schlössern üblich ist“, erklärt Siegbert Sappert von Hendrich Real Estate. „Bei unserem Objekt in Gaishorn sollte ein schnellerer Verkauf möglich sein“, zeigt sich Thomas Köberl optimistisch.