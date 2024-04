Ende Oktober gab es einen Chemieunfall in Trieben - damals traten 9000 Liter Salpetersäure aus - am Mittwochabend wurde erneut Alarm geschlagen. In einem Industriebetrieb in der Paltenstadt traten rund 300 Liter Ammoniaklösung aus. Wurde doch bei Arbeiten im Chemielager ein Container beschädigt. Laut der Feuerwehr Trieben setzten Mitarbeiter erste Maßnahmen, evakuierten den betroffenen Bereich und alarmierten um 21.29 Uhr die Einsatzkräfte.

Im Einsatz waren die beiden Triebener Feuerwehren wie auch die Florianijünger von Liezen-Stadt und Liezen-Werk mit insgesamt 55 Personen. Ein Atemschutztrupp erkundete den betroffenen Bereich und band die ausgetretene Flüssigkeit mit Chemikalienbindemittel. Außerdem wurde der Bereich gelüftet. Personen wurden nicht verletzt. Nach rund viereinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.