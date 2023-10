9000 Liter Salpetersäure ausgetreten: Zwölf Feuerwehren in Trieben im Einsatz

Zwölf Feuerwehren sind auf einem Betriebsgelände in Trieben im Einsatz. Sie wurden am Freitagvormittag alarmiert, nachdem in einer Halle rund 9000 Liter Salpetersäure ausgelaufen waren. Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz arbeiten, Verletzte gab es keine.