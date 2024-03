Die Bundesstraße glich einem „Schlachtfeld“: Der schwere Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Karfreitag auf der B 320 bei Liezen forderte vier Verletzte. Am Schlimmsten traf es ein achtjähriges Mädchen, das im Pkw hinten gesessen hatte. Lebensbedrohlich verletzt wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das LKH Graz geflogen.

Tags darauf gibt es aber eine gute Nachricht aus dem LKH-Uniklinikum. Das Mädchen wurde erfolgreich operiert. Es liege noch auf der Intensivstation, Lebensgefahr bestünde derzeit aber keine. „Der Zustand ist stabil“, so eine Sprecherin.