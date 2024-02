Nach mehreren vermeintlichen Sichtungen und dem Fund von möglichen Wolfsspuren im Schnee musste dieser Tage ein Rissbegutachter nach Ramsau am Dachstein ausrücken. Doch nicht nur hier, sondern auch im Sattental bei Pruggern waren Fachkenntnisse gefragt. Denn dort hatte der Betreiber einer Wildfütterung am vergangenen Donnerstag in den Morgenstunden direkt bei der Futterstelle die Überreste eines Rotwildkalbes gefunden. „Es waren nur mehr Teile des Skeletts und ein bisschen Haut da“, sagt Rissbegutachter und Amtstierarzt Wilfried Laubichler.