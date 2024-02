Meldungen über vermeintliche Wolfssichtungen machen in Ramsau am Dachstein derzeit die Runde. Zur jüngsten ist es am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr im Bereich Märchenwiese am Vorberg gekommen. „Ich war gerade auf meiner letzten Runde und bin über eine Kuppe gefahren. Dabei habe ich ein Tier am Waldrand angeleuchtet“, erzählt der Fahrer eines Loipenspurgerätes, der namentlich nicht genannt werden möchte. Erst habe er an einen Fuchs gedacht. Bei genauerer Betrachtung allerdings hat sich herausgestellt, dass „der Schwanz dünner war und auch der Körperbau war anders“. Und zuletzt auch die Farbe, „für einen Fuchs ist das Tier zu grau gewesen“. Als er mit dem Suchscheinwerfer erneut hingeleuchtet hat, hat der Vierbeiner die Flucht angetreten.