Graz-Umgebung ganz vorne, der Bezirk Liezen ganz hinten - der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Platz im steirischen Bezirksranking: rund 8000 Euro. So sieht wie berichtet die Statistik in Sachen Bruttojahreseinkommen für das Jahr 2022 aus. Doch was sind die Gründe dafür? „Der Tourismus ist die Hauptursache. Wenn man bedenkt, dass Tirol im Österreichvergleich an letzter Stelle liegt, sagt das alles. Jobs sind hier geringer bezahlt, ebenso wie jene im Dienstleistungsbereich. Die Branchenstruktur ist im Bezirk Liezen einfach eine andere als in Graz-Umgebung“, sagt Martin Mayer, Leiter der Landesstatistik.