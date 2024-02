Wenn es viele auch anders wahrnehmen: Die Kaufkraft der steirischen Haushalte ist in den letzten Jahren gestiegen. Von 2000 bis 2022 stieg das verfügbare Haushaltseinkommen um knapp 88 Prozent, der Verbraucherpreisindex im gleichen Zeitraum aber nur um 62 Prozent. Pro Kopf standen im Berichtsjahr demnach 26.600 Euro an Haushaltseinkommen zur Verfügung. Auch das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Steirer kletterte stärker nach oben als die Preise. Im Jahr 2022 verdiente eine unselbstständig beschäftigte Person in der Steiermark im Schnitt 37.295 Euro brutto (plus 4,8 Prozent zu 2021).