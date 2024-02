Ein Mangel an Spielern hat dazu geführt, dass die Kampfmannschaft des SV Rottenmann in der Oberliga Nord das Handtuch wirft. Auch sei „die wirtschaftliche Situation allgemein nicht die leichteste“, erklärte Obmann Alexander Dörfler Ende der Vorwoche. Dass die endgültige Entscheidung darüber, wann und wie der Ausstieg erfolgt, noch in dieser Woche fallen soll, hat er sich gewünscht. Dörfler war am Freitag für die Kleine Zeitung nicht erreichbar, von oberster Stelle heißt es: „Ich habe zwar von den Plänen des SV Rottenmann gehört, formell haben wir bisher aber nichts vorliegen“, erklärt Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbandes. Die Entscheidung dürfte somit wohl noch ausstehen.