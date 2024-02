Es ist ein Gerücht, das momentan in der Ramsau herumgeistert: Mikaela Shiffrin soll überlegen, sich am Dachsteinplateau niederzulassen. Sie sei bereits auf der Suche nach einem Haus oder Bauplatz, heißt es. Und zwar ganz in der Nähe eines anderen Wintersportlers, der die Ramsau bereits zu seiner Wahlheimat gemacht hat: Felix Gottwald. Der erfolgreichste Olympionike Österreichs ist seit seinem Ende in der Nordischen Kombination als Speaker und Coach unterwegs und hat an der Ostseite des Rittisberges ein Büro.