Das Programm für die Kulturhauptstadt 2024 steht. Am Montag präsentierte die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger den fertigen Programmkatalog. Es sind nur noch wenige Wochen, bis das Salzkammergut europäische Kulturhauptstadt wird – zum ersten Mal eine ganze Region. In der Vergangenheit gab es aber immer wieder Kritik an den Plänen.