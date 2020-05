Facebook

Das Bundesrealgymnasium in Bruck/Mur © SAMMLUNG GROSSHAUPT

Zwischen 1933 und 1938 wurden 732 Schülerinnen und Schüler in der Steiermark wegen ihrer politischen Gesinnung bestraft. Teilweise mehrmals, in vielen Fällen auch die gesamte Klasse. Die Dunkelziffer an Vergehen liegt freilich weitaus höher.