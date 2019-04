„Arsenikesser“Was den Ruf der Steirer zerstörte

Facebook

Das Arsen mit dem Josef Goigner seine Frau ermordete - der letzte Mordprozess von Rein (1780) © KK

Stereotypisch wird dem historischen Steirer oftmals zugeschrieben, dass er dem Arsengenuss zugeneigt war. Arsen wurde in Europa bei der Verhüttung von Erzen gewonnen (deshalb auch die Bezeichnung Hittrach oder Hüttrach) –, nicht nur hierzulande. Und ebenfalls nicht nur in der Steiermark wurde es in umgewandelter Form als Arsenik dem Pferdefutter beigemengt, um die Ausdauer der Tiere zu steigern. Das volksmedizinische Wissen des Mittelalters bescheinigte dem Pulver zudem potenzsteigernde Wirkung. Und was man schon seit der Antike wusste: Eine Überdosis führt zum Tod.

