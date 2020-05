Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schulunterricht in Coronazeiten (Themenbild) © APA/HELMUT FOHRINGER

Der Murauer Rechtsanwalt Günter Novak-Kaiser will die Maskenpflicht und den geteilten Unterricht an Schulen kippen und wendet sich an den Verfassungsgerichtshof. Denn während Experten bereits eine Lockerung der Corona-Maßnahmen an Schulen befürworten und sich Eltern über die für Kinder äußerst stressigen Maßnahmen sorgen (siehe: "In der Schule ist es derzeit wie in einem Katastrophenfilm"), hat das Bildungsministerium die Maßnahmen gleich für eineinhalb Jahre verordnet.