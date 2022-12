Spenden können akute Notsituationen abfedern. Sie können Therapien oder barrierefreie Umbauten ermöglichen. Was Spenden nicht können: Sie können das System nicht verändern. Doch genau das wäre dringend notwendig, um das Leben von Menschen mit Behinderung besser zu machen. Das funktioniert nur mit Gesetzen.

Die Debatte um die Abschaffung der ORF-Spendengala „Licht ins Dunkel“, die vor Kurzem losgetreten wurde, machte etwas zum Thema, was Betroffene seit Jahren kritisieren: „Wir, Menschen mit Behinderung, sollen immer nur ,Bitte‘ und ,Danke‘, für Dinge, die selbstverständlich sein müssten“, sagt Christian Knapp, der 36-Jähriger arbeitet als Selbstvertreter im Kunden-Rat der Lebenshilfe in Graz und vertritt dort rund 3600 Menschen mit und ohne Behinderung. In den Spendenaufrufen werden Botschaften transportiert, die vor allem ein Bild zeigen: Wer eine Behinderung hat, ist arm dran und braucht Hilfe.

Mitleid löst keine strukturellen Probleme

Natürlich animiert das auch zu geben. Das sei wichtig, „mit Mitleid lassen sich die strukturellen Probleme nicht aus der Welt schaffen“. Strukturelle Probleme gibt es in diesem Bereich einige. Unter anderem das Thema Entlohnung. Das Sozialhilfe- beziehungsweise Behindertengesetz sieht nämlich vor, dass Menschen mit Behinderung kein kollektivvertragliches Entgelt, sondern für ihre Arbeit lediglich ein geringes Taschengeld erhalten. Das ist unfair, sagt Christian, der zwei Tage die Woche als Kellner im Café Famoos in Graz-Wetzelsdorf arbeitet.

Um die Forderung nach mehr Geld geht es ihm und seinen Klientinnen und Klienten hier nicht. Gefordert wird stattdessen die Gleichstellung mit Menschen ohne Behinderung. Die erhalten für geleistete Arbeit einen Lohn. Menschen mit Behinderung wird ein Taschengeld ausgezahlt. „Dadurch haben wir den Eindruck, dass unsere Arbeit weniger wert ist. Taschengeld geben Eltern ihren Kindern, aber was wir brauchen, ist ehrliche Wertschätzung“, sagt der 36-Jährige.

Politik ist gefordert

Als Selbstvertreter kümmert sich Christian aber auch um viele andere Anliegen und Probleme. Drei Tage die Woche nimmt er Anrufe entgegen und beantwortet E-Mails. Am häufigsten landen bei ihm Fragen zum persönlichen Budget oder dem Anspruch auf persönliche Assistenz und um Barrieren im Alltag: „Da geht es nicht nur um Randsteine oder ums Treppensteigen. Oft sind Verkehrszeichen oder Informationen schwer zu verstehen.“

Ein großes Anliegen ist ihm das Recht auf Entscheidungsfreiheit. Dafür kämpft er mit aller Kraft: „Jeder Mensch sollte selbst bestimmen dürfen, wo er wohnt und arbeitet. Wer das nicht kann, sollte Anspruch auf persönliche Assistenz bekommen.“ In seiner Tätigkeit im Kunden-Rat nimmt der 36-Jährige regelmäßig an Seminaren und Diskussionen mit anderen Selbstvertretern der Lebenshilfe teil. Um die strukturellen Probleme zu lösen, braucht es allerdings eine Politik, die mit entsprechenden Gesetzen, die Veränderungen bringt, die sich Menschen mit Behinderung am dringendsten wünschen.

„Die Politik muss jetzt Entscheidungen treffen und alles tun, dass Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.“ Statt die Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung zu verändern, werden sich zahlreiche Politiker am heutigen Tag der Menschen mit Behinderung und erst recht zu Weihnachten im Dienst der guten Sache stellen und um Spenden bitten. „Aber mit Mitleid lässt sich dieses System nicht verändern.“