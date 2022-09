Seit mehreren Wochen werden vermehrt Gruppen geflüchteter Männer am Grazer Hauptbahnhof registriert. Sie kommen teilweise mit Zügen an oder werden mit Bussen von der burgenländisch-ungarischen Grenze (Nickelsdorf) in die Steiermark gebracht. Sie alle haben eine Zugfahrkarte - wie in einem aktuellen Fall von Graz nach Wels. "Die Männer haben ein Ticket mit dem Ankunftsort und einem Zettel zum Asylrecht auf Arabisch erhalten, aber keine Adresse, wo sie hin müssen", erzählt Petra Leschanz, Mitbegründerin von Border Crossing Spielfeld, die bei ihrer Ankunft mit den Männern gesprochen hat.