Die akute Personalnot in den Kinderbetreuungseinrichtungen zieht immer weitere Kreise: In Graz musste am Dienstag die erste Kinderkrippe in der Elisabethinergasse schließen. Jetzt folgte die Schließung einer Gruppe in der GiP-Einrichtung in der Nordberggasse. Am Donnerstag fand ein Elternabend in der Vinzenzgasse statt – hier muss eine Gruppe von Ganztages- auf Halbtagesbetrieb umstellen. „Es wird noch eine Schließung folgen und wir müssen weitere Gruppen in Graz von ganztags auf halbtags umstellen“, kündigt GiP-Vorstand Peter Schwarz an.