Es ist so weit: Die erste Kinderkrippe in Graz ist geschlossen. Das wurde den Eltern vom privaten Träger gestern bekannt gegeben. "Leider mussten wir eine Krippe in der Elisabethinergasse zusperren", sagt GIP-Vorstand Peter Schwarz. Er betont, dass alle berufstätigen Eltern "versorgt" werden können. Bei einem anderen Wackelkandidaten - dem GIP Kindergarten Mannagettaweg in Graz - fand sich am Montag noch eine Pädagogin und am Dienstag eine Betreuerin. "Im allerletzten Moment konnten wir den Eltern gestern Entwarnung geben und nicht von Ganztag auf Halbtags umstellen."