Von der Bundespolitik wurde sie ins Spiel gebracht, österreichweit von einzelnen Trägern anschließend umgesetzt – die Pflicht zur Corona-Schutzimpfung bei Neuanstellungen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Als die "Tirol Kliniken" ihre eigene diesbezügliche Regel letzte Woche kippten, war das Medienecho groß. Dabei wurde, auf gut Steirisch, gar nie so heiß gegessen, wie gekocht ...

Denn: Vor allem die privaten Spitäler in der Steiermark haben von einer Pflicht ohnehin abgesehen.