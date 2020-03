Kleine Zeitung +

Keine Anzeigen in der Steiermark Warnung vor Rauchmelder-Betrügern grassiert über Whatsapp

In Kärnten warnt die Polizei vor Betrügern, die an Haustüren läuten und vorgeben, die Rauchmelder kontrollieren zu wollen. Laut Landespolizeidirektion Steiermark gibt es aktuell keine Vorfälle. Warnmeldungen dürften von Kärnten in die Steiermark "übergeschwappt" sein.