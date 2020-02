An einer Volksschule in Vorarlberg wurde scharf gegen die Bewertung mit Noten protestiert. Auch an steirischen Volksschulen herrscht Unruhe - aber nicht nur wegen der Ziffernnote.

© (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Zoff um das Zeugnis: Aus Protest gegen die verpflichtende Bewertung mit der Ziffernnote sollten alle Kinder einer Vorarlberger Volksschule dieses Schuljahr im Zeugnis lauter Zweier bekommen. Erst kurz vor dem Zeugnis verzichteten die Lehrer auf die Protestaktion. Auch in der Steiermark herrscht Unruhe unter den Volksschullehrern. Doch nicht nur wegen der Rückkehr zur Notenpflicht. Verpflichtend ist nun nämlich auch, dass die Schüler eine schriftliche Erläuterung zu den Noten bekommen. Diese werden die steirischen Volksschüler bald schon in der Schulnachricht, also dem Semesterzeugnis, finden: "Viele Lehrer haben sich deshalb bei uns gemeldet. Das wurde kontrovers diskutiert", sagt Hermann Zoller, Leiter des Pädagogischen Diensts in der Bildungsdirektion.