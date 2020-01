Reaktion der zuständigen Schulen Nachfrage an Kindergarten-Pädagogen stark zugenommen

Facebook

Kindergartenpädagoginnen begleiten Kinder beim Heranwachsen © Symbolfoto/stock.adobe.com

Immer öfter finden, wie berichtet, Kindergärten keine Pädagoginnen mehr. Nun gibt es eine Stellungnahme der zuständigen Schulen dazu. Diese orten zum einen deutlich mehr Bedarf: "Überall in Österreich werden Kinderbildungs- und betreuungsstätten ausgebaut", so die sechs steirischen Bildungsanstalten für Elementarpädagogik in einer Aussendung. Viele Kinder würden heute drei und mehr Jahre im Kindergarten verbringen. Die Schulen haben darauf mit der Gründung von Kollegs reagiert. In Graz und Judenburg sind diese bereits installiert, Hartberg und Mureck haben bereits ein Ansuchen ans Ministerium gestellt, Liezen ist in Planung.