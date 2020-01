Längst am Limit angekommen: Immer mehr steirische Kinderbetreuungseinrichtungen leiden unter akutem Personalmangel.

Zu wenig Pädagoginnen: Immer öfter werden die Gruppenhöchstzahlen überschritten © (c) Monkey Business - stock.adobe.com

Dass in den nächsten Wochen Kindergartengruppen geschlossen werden müssen, kann Bettina Schöller nicht ausschließen. „Mit der nächsten Grippewelle stoßen wir dann endgültig an unsere Grenzen“, betont die Geschäftsführerin bei Wiki, dem größten steirischen Privatträger für Kinderbetreuung. Derzeit werden in der Steiermark 36 Kindergartenpädagogen gesucht. Es gibt dafür keine einzige Bewerbung. Ähnlich ist die Situation bei der Suche nach Betreuern.