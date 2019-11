Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tausende waren beim letzten Klimastreik im September in Graz dabei © Günter Pilch

Rund 8000 Menschen waren es, die am 27. September beim letzten weltweiten „Earth Strike“ der „Fridays for Future“-Bewegung in der Grazer Innenstadt für mehr Maßnahmen zum Klimaschutz demonstrierten. Am Freitag (29. November) ist es wieder soweit und der hauptsächlich von Schülern getragene Protest wird zum vierten Mal weltweit auf die Straße gebracht. Ob die steirischen Schüler dafür tatsächlich in „Streik“ treten, also den Unterricht schwänzen müssen, hängt vom jeweiligen Schulstandort ab. Das Bildungsministerium hat es den Direktoren per Erlass freigestellt, die Demos zur schulbezogenen Veranstaltung zu erklären.