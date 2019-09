Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Monatswechsel sinken die Temperaturen deutlich, Sturmtief "Mortimer" bläst durch den Norden © Fuchs Jürgen

In Mariazell und Umgebung muss man sich fest anhalten: Windgeschwindigkeiten bis zu 70, 80 Stundenkilometern sollen heute durch die Region peitschen, auf den Bergen im Norden bis zu 100 km/h oder mehr, sagt der Grazer Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt. Auch im Ausseerland gibt es beträchtliche Windspitzen, wenn auch nicht ganz so massiv. "Der Westwind greift im Norden der Steiermark durch". Schuld ist das Sturmtief "Mortimer", das von England her kommend das Wetter speziell nördlich der Alpen beeinflussen wird und in Teilen Deutschlands bereits den Bahnverkehr lahmgelegt hat.