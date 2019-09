Sturmtief ''Mortimer''Bahnverkehr in Norddeutschland liegt lahm

Der Zug-Fernverkehr ist am Montagmorgen in Norddeutschland weitgehend zum Erliegen gekommen. Schuld ist Sturmtief "Mortimer".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturmtief "Mortimer" in Hamburg © (c) APA/dpa/Bodo Marks (Bodo Marks)

Zahlreiche Bahnverbindungen mussten am Montagvormittag in Norddeutschland ihre Arbeit einstellen, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. Grund: Sturmtief "Mortimer". Betroffen waren unter anderem die Strecken Hamburg - Berlin, Hamburg - Hannover, Bremen - Hannover, Hannover - Göttingen, Hannover - Wolfsburg - Berlin und Wolfsburg - Göttingen.

Die starken Böen sollen sich um Laufe des Tages vom Norden Richtung Osten verlagern. Große Unwettergefahr durch vereinzelte orkanartige Böen.

Links zum Thema Regen flutete Weide mit 300 Schafen