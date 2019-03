Kleine Zeitung +

Nach Kuh-Urteil Was ist auf der Alm erlaubt und was verboten?

72 Euro Strafe für Trompetespielen auf der Alm? Das Tiroler Urteil nach tödlicher Kuh-Attacke wirft die Frage auf: Was ist auf Almen überhaupt erlaubt und was verboten? Erste Politiker denken Hundeverbot an.