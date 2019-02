Nach Masernfällen an Schulen: Bezirkshauptmannschaften verordneten ungeimpften Kindern aus einer betroffenen Klasse Hausarrest per „Absonderungsbescheid“.

Schulkinder sind nicht gegen Masern geimpft, in ihren Klassen gibt es aber Masernfälle. Kann in diesem Fall die Behörde den Eltern per Bescheid anordnen, diese Kinder drei Wochen lang nicht aus der Wohnung zu lassen und ihnen jeglichen Besuch zu Hause zu verbieten?

