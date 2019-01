Ein 15-jähriger Schüler kam mit Masern in die Ambulanz der Kinderklinik in Graz. Trotz sofortiger Maßnahmen ist noch nicht klar, ob es Ansteckungen gibt.

© Symbolbild/Fotolia

Weil Lila, 13 Monate alt, einen Infekt hatte, kam sie mit ihrer Mutter in die Kinderklinik in Graz. Doch das wurde für die Grazer Familie, die eigentlich derzeit in Stockholm lebt, zur Odyssee. Denn auch ein 15-jähriger Schüler war vergangenen Freitag in der Ambulanz. Dort stellte sich heraus, dass er Masern hatte. Diese sind hochansteckend und können gefährlich werden. Ungeimpfte stecken sich sehr wahrscheinlich an. Und da in Schweden erst mit 18 Monaten gegen Masern geimpft wird, war Lila ungeschützt.