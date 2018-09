Ein Bewerber wurde im Ausschreibungsverfahren ausgeschieden. Damit bleibt der Öamtc als einziger im Rennen für den dritten Stützpunkt in der Obersteiermark.

Ein dritter Öamtc-Hubschrauberstützpunkt entsteht in der Obersteiermark © Juergen Fuchs

Die Ausschreibung für den dritten Notarzthubschrauber-Stützpunkt in der Steiermark geht in die Schlussphase. Und dort wird nur noch einer der beiden Bewerber vertreten sein. Wie das Land heute per Aussendung mitteilte, wird ein Anbieter für die zweite Phase des Verfahrens nicht mehr zugelassen, da er nicht alle notwendigen Kriterien erfüllen kann.

